Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag höher

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 119,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 119,92 EUR. Bei 119,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 457 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 11,25 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 95,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,23 USD je Aktie belaufen.

