Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 128,76 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,76 USD an der Tafel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.118 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 133,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 35,27 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,63 USD aus.

Am 26.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,66 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bridgewater Associates im zweiten Quartal 2023: Diese Veränderungen gab es im von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Rivian ausgebaut, zahlreiche weitere Veränderungen: Diese Aktien hat George Soros im zweiten Quartal 2023 im Depot

Google-Schwester Waymo, GM-Tochter Cruise & Co.: Robotaxi-Dienste in ganz San Francisco zugelassen