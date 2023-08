Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 118,06 EUR ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 118,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,24 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.807 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 121,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,40 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Am 26.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

