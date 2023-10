Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 138,77 USD.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 138,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8.025 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 141,22 USD markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,77 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 66,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,89 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

13 Jahre "The Giving Pledge" - Milliardenspenden für das Gemeinwohl

Mozilla-Chefin: KI nicht nur von Tech-Giganten wie Microsoft, Google & Co. kontrollieren lassen

Berkshire-Vize Charlie Munger: Die KI-Technologie verdient den aktuellen Hype nicht