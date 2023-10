Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 138,21 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 138,21 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 137,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,70 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.804.962 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 74.604,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.685,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

13 Jahre "The Giving Pledge" - Milliardenspenden für das Gemeinwohl

Mozilla-Chefin: KI nicht nur von Tech-Giganten wie Microsoft, Google & Co. kontrollieren lassen

Berkshire-Vize Charlie Munger: Die KI-Technologie verdient den aktuellen Hype nicht