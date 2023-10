Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Dienstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 131,76 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 131,76 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 131,28 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,28 EUR. Zuletzt wechselten 2.895 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,70 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,47 Prozent zulegen. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.604,00 USD – ein Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

