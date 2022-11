Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag stärker

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 95,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 95,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,47 EUR. Bisher wurden heute 607 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,34 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 12,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,57 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Krypto-Ambitionen: Google Cloud jetzt mit Blockchain-Engagement

Einige Anpassungen im Aktiendepot: So hat George Soros im dritten Quartal 2022 investiert

Alphabet-Aktie letztlich freundlich: Hedgefonds fordert Google-Mutter Alphabet zu Stellenabbau auf