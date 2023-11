Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,1 Prozent auf 135,37 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 135,37 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 135,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.221.625 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (84,86 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 37,31 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

