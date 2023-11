Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 125,76 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 125,76 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,52 EUR ab. Bei 125,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.441 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,31 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.693,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Viele Aktienpakete reduziert: In diese US-Aktien hat die UBS im dritten Quartal 2023 investiert

Hedgefonds-Legende Bill Ackman greift bei Alphabet zu: Das hat sich im Depot im dritten Quartal geändert

Jim Cramer: So verlief das Jahr der "Magnificent Seven"-Aktien bisher