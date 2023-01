Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt Stellung am Mittag

Mit einem Kurs von 84,18 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,79 EUR aus. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 83,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.718 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,00 USD.

Am 25.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 65.118,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

