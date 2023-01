Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag höher

Um 04:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 85,38 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.236 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. 36,81 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,03 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,00 USD aus.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

