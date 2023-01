Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Mit einem Kurs von 84,65 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,79 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 84,65 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 84,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 599 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 134,98 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 37,28 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 6,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Porsche-Aktie gibt ab: Fremde Infotainment-Systeme können integriert werden

Alphabet-Aktie gibt an der NASDAQ leicht nach: Google-Rivalen sehen günstigen Moment für Attacke

Alphabet-Aktie beendet Handel an der NASDAQ in Grün: Bundeskartellamt kritisiert Googles Datenverarbeitung