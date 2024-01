Aktie im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittag an

18.01.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 141,86 USD zu.

Werbung

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 141,86 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.172 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 145,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,37 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 88,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,56 Prozent wieder erreichen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 151,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus. Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025. Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,74 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie Apple-Aktie verliert dennoch: Apple erstmals Nummer 1 im Smartphone-Markt - Blutsauerstoffmessung in den USA eingeschränkt - "Fortnite"-Klage abgewiesen NASDAQ-Riese Apple-Aktie vor Herausforderungen: Ist die Angst vor dem von Analysten ausgerufenen Krisenmodus gerechtfertigt? NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark