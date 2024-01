Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 142,31 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 142,31 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 143,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,11 USD. Zuletzt wechselten 4.629.364 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.01.2024 bei 145,22 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 2,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,57 USD.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

