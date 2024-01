Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag stabil

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 130,10 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 130,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,28 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 129,52 EUR ab. Bei 129,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.935 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 83,29 EUR fiel das Papier am 19.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 56,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 151,57 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,74 USD je Aktie.

