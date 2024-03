Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) haussiert am Montagnachmittag

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 7,0 Prozent auf 151,00 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,0 Prozent auf 151,00 USD. Bei 152,15 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.660.083 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,84 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 99,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 156,13 USD aus.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.310,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.048,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

