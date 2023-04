Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Mittag zu

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:01 Uhr 0,4 Prozent. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 57.861 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,40 USD. Dieser Kurs wurde am 21.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,68 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen. Am 23.04.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie unter Druck: Google-Chef fordert Regeln für künstliche Intelligenz

Tesla-Chef Elon Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

"30 für 2025": Morgan Stanley veröffentlicht Aktienempfehlungen für langfristige Anleger