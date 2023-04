Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 105,61 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,43 USD ab. Bei 106,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.362.090 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 131,40 USD markierte der Titel am 21.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 19,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 26,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 76.048,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. Am 23.04.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,13 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

