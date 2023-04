Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag im Minusbereich

Um 09:21 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 96,48 EUR ab. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 96,02 EUR ein. Bei 96,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8.170 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 121,25 EUR. 20,43 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,00 USD.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen. Am 23.04.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie unter Druck: Google-Chef fordert Regeln für künstliche Intelligenz

Tesla-Chef Elon Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

"30 für 2025": Morgan Stanley veröffentlicht Aktienempfehlungen für langfristige Anleger