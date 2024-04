Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 155,35 USD.

Mit einem Wert von 155,35 USD bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 155,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 154,62 USD. Bei 155,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.018.319 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 160,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,13 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,63 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,94 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 86.310,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.048,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

