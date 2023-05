Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 120,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.889 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 122,43 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,32 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,03 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

