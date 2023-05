Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 121,18 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.094.527 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach oben. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 45,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,75 USD.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2023 aus.

