Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag im Aufwind

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 111,90 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,92 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 111,42 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.206 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 120,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.787,00 USD im Vergleich zu 68.011,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie springt hoch: Elon Musk will bei Tesla mit Werbeanzeigen experimentieren

Rivian abverkauft, größte Beteiligung ausgebaut: So sieht das Depot von George Soros im ersten Quartal 2023 aus

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert