Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 12:02 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 124,79 USD nach oben. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 14.258 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2023 auf bis zu 129,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 3,41 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,22 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,75 USD an.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Goldman Sachs-Experten: Diese Folgen hat KI für die Musikindustrie - Warner Music-Aktie, Universal Music-Aktie & Co. dürften profitieren

KI-Wettrennen: So will es NASDAQ-Titel Amazon mit Microsoft und Google aufnehmen

Das sind die 10 wertvollsten Börsenunternehmen im ersten Halbjahr 2023