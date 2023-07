Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 123,20 USD abwärts.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 123,20 USD abwärts. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,99 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.521.125 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,04 USD erreichte der Titel am 08.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 4,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 47,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 134,75 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.787,00 USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 23.07.2024.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

