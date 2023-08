Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit Abschlägen

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 129,36 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 129,36 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.125 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,38 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,58 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,63 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,66 USD je Aktie belaufen.

