Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 119,28 EUR ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 119,28 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 118,62 EUR ein. Bei 118,62 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 6.438 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,34 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,73 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,81 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 49,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.604,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.685,00 USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

