Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 138,46 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 138,46 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 138,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.780.946 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,85 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,28 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,81 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

