Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag nahezu unverändert

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 128,92 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,92 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 128,58 EUR. Bei 128,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.136 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 130,34 EUR erreichte der Titel am 14.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Mit Abgaben von 38,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

