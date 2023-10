Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 139,21 USD.

Um 12:01 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 139,21 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.249 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 141,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 67,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

13 Jahre "The Giving Pledge" - Milliardenspenden für das Gemeinwohl

Mozilla-Chefin: KI nicht nur von Tech-Giganten wie Microsoft, Google & Co. kontrollieren lassen

Berkshire-Vize Charlie Munger: Die KI-Technologie verdient den aktuellen Hype nicht