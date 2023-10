Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 140,03 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 140,03 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,72 USD. Bei 139,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 3.722.704 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 141,22 USD markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,85 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

13 Jahre "The Giving Pledge" - Milliardenspenden für das Gemeinwohl

Mozilla-Chefin: KI nicht nur von Tech-Giganten wie Microsoft, Google & Co. kontrollieren lassen

Berkshire-Vize Charlie Munger: Die KI-Technologie verdient den aktuellen Hype nicht