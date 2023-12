Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 132,40 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 12:00 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 50.078 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,91 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,74 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Millionen hypothetische Materialien entdeckt: Hilfe für Batterien, Solarpaneele und Computerchips-Entwicklung kommt von Google-DeepMind-KI

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie im Plus: Google öffnet neueste KI-Technologie Gemini für externe Entwickler