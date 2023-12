So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag gesucht

18.12.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 135,29 USD.

Um 16:07 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 135,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 135,36 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 132,52 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.622.861 Stück gehandelt. Bei 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,38 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 84,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,28 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 150,14 USD. Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net