Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 121,34 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 121,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 121,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,00 EUR. Zuletzt wechselten 6.586 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,70 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2023. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 9,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 34,23 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,74 USD je Aktie belaufen.

