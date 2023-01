Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 83,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 83,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 19.103 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,18 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 4,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 4,72 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Netflix-Aktie, Microsoft-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Commerzbank-Depot

Porsche-Aktie gibt ab: Fremde Infotainment-Systeme können integriert werden