Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 84,58 EUR zu. Bei 85,14 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.258 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,41 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,77 EUR am 10.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,03 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

