Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Vormittag zu

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 84,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 84,12 EUR. Bei 84,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 872 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,77 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Netflix-Aktie, Microsoft-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Commerzbank-Depot

Porsche-Aktie gibt ab: Fremde Infotainment-Systeme können integriert werden