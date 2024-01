Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 144,94 USD nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 144,94 USD. Bisher wurden heute 24.460 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2024 bei 145,22 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 0,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 151,57 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 30.01.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Mark Zuckerberg legt stärkeren Fokus auf Metas KI-Produkte - womöglich auch wegen peinlichem Gespräch mit Google-CEO

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Apple-Aktie verliert dennoch: Apple erstmals Nummer 1 im Smartphone-Markt - Blutsauerstoffmessung in den USA eingeschränkt - "Fortnite"-Klage abgewiesen