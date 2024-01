Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Nachmittag zu

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 145,23 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 145,23 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 145,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 145,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 6.120.973 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,70 USD. Mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 151,57 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

