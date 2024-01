Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 132,62 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:18 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 132,88 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.185 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,81 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.01.2023 auf bis zu 83,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 151,57 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

