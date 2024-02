Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 140,35 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 01:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 140,35 USD abwärts. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 140,14 USD nach. Bei 142,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 31.468.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,57 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,89 Prozent sinken.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 86.310,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.048,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

