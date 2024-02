Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit KursVerlusten

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 140,35 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 01:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 140,35 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,14 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 31.468.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 8,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,58 USD am 25.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 36,89 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 86.310,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.048,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite: Aussicht auf ein weiteres erfolgreiches Jahr - Potenzielle Gewinne für Amazon-Aktie

"Dr. Doom" Nouriel Roubini: KI könnte "menschliche Dummheit" überwinden - wenn man sie lässt

Viele Umwälzungen: Diese Aktien hat George Soros im 4. Quartal 2023 im Depot