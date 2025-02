Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 184,42 USD nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 184,42 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,80 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,33 USD. Bisher wurden heute 929.447 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Mit Abgaben von 29,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 214,14 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 96,45 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 8,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Diversifikation statt Risiko: Wie Anleger den Konzentrationsrisiken im S&P 500 entgehen können

Kann OpenAI der NVIDIA-Aktie gefährlich werden?

Diese 5 Quantencomputing-Aktien haben laut Analysten Zukunftspotenzial