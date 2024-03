Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 146,29 USD nach.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 146,29 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,17 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 148,24 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.172.149 Aktien.

Bei einem Wert von 153,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 5,12 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.03.2023 Kursverluste bis auf 99,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

