Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag leichter

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 103,38 USD abwärts. Zuletzt wechselten 16.619 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,40 USD erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,00 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Aktie aus.

