Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,5 Prozent auf 94,86 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 94,67 EUR. Bei 95,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 6.348 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,25 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 18,86 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,00 USD an.

Am 02.02.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 23.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

