Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 154,76 USD.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 154,76 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 154,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,11 USD. Zuletzt wechselten 2.247.513 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 160,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 3,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 102,63 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,68 Prozent.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 156,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

