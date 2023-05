Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 0,3 Prozent auf 123,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.178 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 123,31 USD markierte der Titel am 18.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit Abgaben von 32,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,49 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Diese US-Aktien hatte die UBS im ersten Quartal 2023 im Depot

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie springt hoch: Elon Musk will bei Tesla mit Werbeanzeigen experimentieren