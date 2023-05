Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 123,25 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 125,97 USD. Bei 123,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.756.647 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,97 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 47,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie eingefahren. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,49 USD fest.

Redaktion finanzen.net

