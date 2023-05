Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:21 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 114,12 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,20 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.697 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Gewinne von 5,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 42,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

